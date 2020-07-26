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Автомобиль врезался в толпу в Берлине, семь человек пострадали

Травмы некоторых из них оцениваются как тяжёлые.

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Фото © Twitter / Berliner_Fw

В Берлине утром 26 июля на площади Харденбергплац у зоопарка автомобиль врезался в толпу людей. В результате пострадало семь человек, передаёт Bild.

Как уточняется, одному из травмированных пришлось проводить реанимационные действия. Несколько человек находятся в тяжёлом состоянии.

Водителя авто задержали правоохранители. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи с собакой, натренированной на поиск взрывчатки. Причина случившегося выясняется.

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Ранее в США автомобиль протаранил толпу протестующих. На месте инцидента погибла женщина, ещё один человек пострадал.

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