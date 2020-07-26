Автомобиль врезался в толпу в Берлине, семь человек пострадали

В Берлине утром 26 июля на площади Харденбергплац у зоопарка автомобиль врезался в толпу людей. В результате пострадало семь человек, передаёт Bild.
Как уточняется, одному из травмированных пришлось проводить реанимационные действия. Несколько человек находятся в тяжёлом состоянии.
#Verkehrsunfall in #Charlottenburg— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2020
Am #Hardenbergplatz kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, infolgedessen 5 Personen zum Teil schwer verletzt worden sind. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Weitere Infos folgen ... pic.twitter.com/b1kcKJ2Vxc
Водителя авто задержали правоохранители. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи с собакой, натренированной на поиск взрывчатки. Причина случившегося выясняется.
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