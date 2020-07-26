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В России выявили ещё 5765 случаев коронавируса

За сутки полностью излечиться от болезни удалось 3110 пациентам.

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Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 5765 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением CoViD-19. Отмечается, что у 24,8% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Среди российских регионов больше всего новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве (+683), Свердловской области (+241), Ханты-Мансийском автономном округе (+192), Нижегородской области (+177) и Санкт-Петербурге (+175).

При этом врачам удалось до конца вылечить 3110, а общее количество выздоровевших пациентов возросло до 600 250 человек.

Число случаев коронавируса в мире превысило 16 миллионов

Жертвами инфекции стало свыше 644 тысяч человек.

За всё время в России зарегистрировали 812 485 случаев CoViD-19, из которых 13 269 с летальным исходом (77 за прошедшие сутки).

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