В России выявили ещё 5765 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 5765 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением CoViD-19. Отмечается, что у 24,8% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Среди российских регионов больше всего новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве (+683), Свердловской области (+241), Ханты-Мансийском автономном округе (+192), Нижегородской области (+177) и Санкт-Петербурге (+175).

При этом врачам удалось до конца вылечить 3110, а общее количество выздоровевших пациентов возросло до 600 250 человек.