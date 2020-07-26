В России выявили ещё 5765 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 5765 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением CoViD-19. Отмечается, что у 24,8% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.
Среди российских регионов больше всего новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве (+683), Свердловской области (+241), Ханты-Мансийском автономном округе (+192), Нижегородской области (+177) и Санкт-Петербурге (+175).
При этом врачам удалось до конца вылечить 3110, а общее количество выздоровевших пациентов возросло до 600 250 человек.
Число случаев коронавируса в мире превысило 16 миллионовЖертвами инфекции стало свыше 644 тысяч человек.
За всё время в России зарегистрировали 812 485 случаев CoViD-19, из которых 13 269 с летальным исходом (77 за прошедшие сутки).