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Автор известной статьи против перестройки скончалась в Санкт-Петербурге

Нине Андреевой было 82 года.

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Фото © Николаев Александр / ТАСС

Ушла из жизни после тяжёлой болезни автор статьи против перестройки "Не могу поступиться принципами", советский и российский политический деятель, химик-технолог, публицист Нина Андреева, сообщает газета "Петербургский дневник".

Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях, — цитирует издание некролог.

Скончался актёр из "Кошмара на улице Вязов"

Артист трижды был в браке.

Отмечается, что Андреева родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградский технологический институт, кандидат технических наук. В 1966 году вступила в КПСС. В перестройку стала известна как автор статьи "Не могу поступиться принципами", которая была объявлена "манифестом антиперестроечных сил".

Позднее Андреева руководила всесоюзным обществом "Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы". В 1991 году она возглавила незарегистрированнную Всесоюзную коммунистическую партию большевиков.

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