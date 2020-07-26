Автор известной статьи против перестройки скончалась в Санкт-Петербурге

Ушла из жизни после тяжёлой болезни автор статьи против перестройки "Не могу поступиться принципами", советский и российский политический деятель, химик-технолог, публицист Нина Андреева, сообщает газета "Петербургский дневник".
— Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях, — цитирует издание некролог.
Отмечается, что Андреева родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградский технологический институт, кандидат технических наук. В 1966 году вступила в КПСС. В перестройку стала известна как автор статьи "Не могу поступиться принципами", которая была объявлена "манифестом антиперестроечных сил".
Позднее Андреева руководила всесоюзным обществом "Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы". В 1991 году она возглавила незарегистрированнную Всесоюзную коммунистическую партию большевиков.