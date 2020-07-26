"Подробности чуть позже". Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Телеведущая Настя Ивлеева сообщила, что она и её супруг Элджей заразились коронавирусом.
— Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны! — обратилась блогер с призывом к подписчикам.
Ивлеева пообещала "чуть позже" рассказать о подробностях болезни, симптомах и о том, как поняла, что подхватила CoViD-19.
Сегодня любят, завтра ненавидят. Ивлеева обматерила хейтеров, раскритиковавших её за пальбу из автоматаОна призвала "нормальных ребят" никогда не слушать окружающих.
Напомним, в начале июля на праздновании годовщины свадьбы с хип-хоп-исполнителем Элджеем Ивлеева устроила пальбу из автомата.