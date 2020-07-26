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"Подробности чуть позже". Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Блогерша призвала фанатов к осторожности.

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Фото © Instagram/_agentgirl_

Телеведущая Настя Ивлеева сообщила, что она и её супруг Элджей заразились коронавирусом.

Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны! — обратилась блогер с призывом к подписчикам.

Ивлеева пообещала "чуть позже" рассказать о подробностях болезни, симптомах и о том, как поняла, что подхватила CoViD-19.

Сегодня любят, завтра ненавидят. Ивлеева обматерила хейтеров, раскритиковавших её за пальбу из автомата

Она призвала "нормальных ребят" никогда не слушать окружающих.

Напомним, в начале июля на праздновании годовщины свадьбы с хип-хоп-исполнителем Элджеем Ивлеева устроила пальбу из автомата.

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