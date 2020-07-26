В Подмосковье отметили наименьший прирост случаев коронавируса за сутки

Наименьший темп прироста заболевших коронавирусом за сутки зафиксирован в Московской области — 0,2%, в Ненецком и Чукотском автономных округах этот показатель равен нулю. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением заболевания.
— Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%. 2. Московская область — 0,2%. 3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Смоленская область, Липецкая область, Забайкальский край — 0,3%, — говорится в сообщении.
Депздрав Москвы рассказал, чем коронавирус отличается от гриппаРанее в России CoViD-19 подтвердили ещё у 5765 человек.
Отмечается, что в Северной Осетии, Брянской и Тульской областях суточный темп прироста случаев CoViD-19 за сутки составил 0,4%, а в Туве, Дагестане, Орловской, Калининградской, Новгородской, Рязанской, Курской и Владимирской областях — 0,5%.
Напомним, за прошедшие сутки в России выявили коронавирус ещё у 5765 человек. Больше всего новых пациентов было зафиксировано в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и Санкт-Петербурге. За всё время в стране зарегистрировано 812 485 случаев CoViD-19, из которых 13 269 с летальным исходом.