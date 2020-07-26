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ДТП под Самарой унесло жизни двух человек. Погиб в том числе ребёнок

Ещё трое человек пострадали.

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Фото © Pixabay

В Самарской области произошло смертельное ДТП. При столкновении автомобилей "Пежо" и "Валдай" погибли два человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария случилась на 1023-м километре трассы "М-5 Урал" в Красноярском районе области. Предварительно, водитель "пежо" ехал со стороны города Тольятти и врезался в стоявший на обочине "валдай". Погибли два пассажира французского автомобиля.

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На кадрах видно, как одна из машин вылетает на встречную полосу и врезается в другую легковушку.

В результате ДТП пострадали также трое пассажиров "пежо", среди которых 12-летняя девочка, их доставили в медучреждение. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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