Депздрав Москвы рассказал, чем коронавирус отличается от гриппа

Коронавирус, в отличие от обычного гриппа, не начинается с резкого повышения температуры, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва".

— Симптомы гриппа — это более высокая температура, более острое начало. Это одна из главных отличительных черт именно гриппа, — сказал он.

Специалист добавил, что заражение коронавирусом может протекать по-разному. Есть, например, бессимптомные пациенты с серьёзным поражением лёгочной ткани. При этом встречались тяжелобольные, но без признаков пневмонии.

Тяжельников добавил, что также симптомы гриппа — это ломота и слабость, тогда как признаки коронавируса — это потеря обоняния, потеря вкуса.