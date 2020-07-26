Депздрав Москвы рассказал, чем коронавирус отличается от гриппа

Коронавирус, в отличие от обычного гриппа, не начинается с резкого повышения температуры, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва".
— Симптомы гриппа — это более высокая температура, более острое начало. Это одна из главных отличительных черт именно гриппа, — сказал он.
Специалист добавил, что заражение коронавирусом может протекать по-разному. Есть, например, бессимптомные пациенты с серьёзным поражением лёгочной ткани. При этом встречались тяжелобольные, но без признаков пневмонии.
Тяжельников добавил, что также симптомы гриппа — это ломота и слабость, тогда как признаки коронавируса — это потеря обоняния, потеря вкуса.
Как сообщал Лайф, в России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 5765 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19. Отмечается, что у 24,8% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.