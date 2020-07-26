Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Североморске в День ВМФ подняли самый большой Андреевский флаг

Торжественное мероприятие состоялось на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота.

50
Post cover

Фото © Shutterstock

В День Военно-морского флота РФ на мысе Алыш в Североморске подняли самый большой Андреевский флаг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Сегодня в главной базе Северного флота (городе Североморске) на флагштоке мыса Алыш был поднят самый большой Андреевский флаг... Торжественный подъём военно-морского флага, а также государственного флага и флагов расцвечивания состоялся сегодня в девять часов на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота, — говорится в сообщении.

Шойгу поздравил военных с Днём ВМФ

Глава Минобороны назвал флот символом мощи и могущества страны.

Также на крейсерах флота "Пётр Великий" и "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" были подняты орденские военно-морские флаги, а на легендарной подводной лодке-музее "К-21" — Краснознамённый флаг ВМФ СССР.

Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня ВМФ РФ. В параде в Кронштадте примут участие 15 подводных лодок и кораблей, в том числе большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и атомный подводный ракетоносный крейсер "Орёл".

Выбор редакции

Loading...