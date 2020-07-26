В Североморске в День ВМФ подняли самый большой Андреевский флаг

В День Военно-морского флота РФ на мысе Алыш в Североморске подняли самый большой Андреевский флаг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
— Сегодня в главной базе Северного флота (городе Североморске) на флагштоке мыса Алыш был поднят самый большой Андреевский флаг... Торжественный подъём военно-морского флага, а также государственного флага и флагов расцвечивания состоялся сегодня в девять часов на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота, — говорится в сообщении.
Также на крейсерах флота "Пётр Великий" и "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" были подняты орденские военно-морские флаги, а на легендарной подводной лодке-музее "К-21" — Краснознамённый флаг ВМФ СССР.
Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня ВМФ РФ. В параде в Кронштадте примут участие 15 подводных лодок и кораблей, в том числе большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и атомный подводный ракетоносный крейсер "Орёл".