Жительница Индонезии заявила, что забеременела и родила за час

Уроженка Индонезии Хени Нураени заявила, что забеременела и родила сына в течение часа, сообщает Mirror.

— Я была дома и ничего странного не чувствовала. Однако вскоре почувствовала какое-то шевеление в животе. Потом у меня начались судороги и я родила, — цитирует издание слова женщины.

При этом женщина отметила, что по части женского здоровья с ней всё было в порядке. Как заявил врач госпиталя им. Хасана Садикина, женщины иногда не подозревают о своей беременности, такое случается раз на 25 тысяч человек. Специалист охарактеризовал это явление как "скрытая беременность".