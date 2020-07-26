В ДНР заявили о массированном миномётном ударе украинских военных

Украинские военные обстреляли северные и западные окраины Донецка, а также юг Донецкой Народной Республики. Силовики выпустили около 50 миномётных боеприпасов, передаёт Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным наблюдателей, обстрел вёлся утром 26 июля. Под огнём украинской стороны оказались сёла Васильевка и Коминтерново, посёлки Каштановое, Крутая Балка и шахта "Трудовская".

Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения в Донбассе был согласован 22 июля и должен вступить в действие с 27 июля.