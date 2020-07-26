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В ДНР заявили о массированном миномётном ударе украинских военных

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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Фото © Валентин Спринчак / ТАСС

Украинские военные обстреляли северные и западные окраины Донецка, а также юг Донецкой Народной Республики. Силовики выпустили около 50 миномётных боеприпасов, передаёт Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным наблюдателей, обстрел вёлся утром 26 июля. Под огнём украинской стороны оказались сёла Васильевка и Коминтерново, посёлки Каштановое, Крутая Балка и шахта "Трудовская".

В ДНР сообщили о согласовании с Украиной мер по прекращению огня в Донбассе

Представитель России Борис Грызлов заявил об удовлетворении после принятия данного решения.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения в Донбассе был согласован 22 июля и должен вступить в действие с 27 июля.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские военнослужащие обстреляли жилой посёлок Золотое-5 на границе Луганской Народной Республики. По кварталам выпустили десять снарядов.

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