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Внучка британской королевы уехала во Францию в свадебное путешествие

Свадьба состоялась тайно 17 июля.

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Фото © Peter Byrne / PA Wire / ТАСС

Английская принцесса Беатрис Йоркская и её муж Эдуардо Мапелли-Моцци начали свой медовый месяц с путешествия по Франции, сообщает The Daily Mail.

Свадьба состоялась 17 июля тайно в присутствии всего 20 гостей. Супругов заметил один из туристов. Он видел их в машине с багажом в одном из регионов на юге Франции, — пишет издание.

Как рассказал турист, для него было неожиданностью увидеть новоиспечённую пару. Он отметил, что Эдо был за рулём автомобиля и выглядели они совсем как любая другая семейная пара во время путешествия.

Ранее Лайф сообщал, что свадьба прошла в часовне Всех Святых Виндзорского замка. Пара должна была пожениться ещё 29 мая, однако бракосочетание перенесли из-за пандемии коронавируса.

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