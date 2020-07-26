Внучка британской королевы уехала во Францию в свадебное путешествие

Английская принцесса Беатрис Йоркская и её муж Эдуардо Мапелли-Моцци начали свой медовый месяц с путешествия по Франции, сообщает The Daily Mail.

— Свадьба состоялась 17 июля тайно в присутствии всего 20 гостей. Супругов заметил один из туристов. Он видел их в машине с багажом в одном из регионов на юге Франции, — пишет издание.

Как рассказал турист, для него было неожиданностью увидеть новоиспечённую пару. Он отметил, что Эдо был за рулём автомобиля и выглядели они совсем как любая другая семейная пара во время путешествия.