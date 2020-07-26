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Путин заявил, что ВМФ достойно выполняет свои задачи

В Петербурге в акватории Невы начался главный военно-морской парад.

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Фото © Kremlin.ru

Военно-морской флот РФ достойно выполняет самые сложные задачи, безупречно служа Отечеству. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота, с праздником доблестного, овеянного немеркнущей славой российского флота, — сказал президент в ходе главного военно-морского парада.

Сигнал к началу празднования Дня ВМФ дал залп салютной батареи Петропавловской крепости. Парадный строй кораблей возглавил восстановленный парусный линейный корабль "Полтава".

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Президент встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым.

Путин отметил, что уровень оснащённости российского Военно-морского флота постоянно растёт. В этом году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различного класса. Глава государства также подчеркнул, что гиперзвуковым ударным комплексам РФ нет аналогов в мире.

В составе современного морского флота Российской Федерации новейшие корабли и уникальные образцы спецтехники, уровень всегда растёт, — сказал Путин.

Как писал Лайф, в параде в Северной столице задействовано 46 кораблей, судов и катеров, а также самолёты авиации.

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