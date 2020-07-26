В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливни и сильный ветер

Штормовое предупреждение из-за сильных дождей и грозы объявлено в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
— Во второй половине дня и до конца суток 26 июля, 27 и 28 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20–25 м/с, — говорится в сообщении.
В Гидрометцентре пообещали тёплую погоду в Москве до конца июляА на Урал и в Поволжье, где недавно было 40 градусов, придут дожди и град.
Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать правила безопасности при непогоде.
В Москве сегодня также ожидается местами небольшой дождь, воздух прогреется до 24 градусов. А жителям Подмосковья синоптики обещают грозы с порывами ветра до 15 м/с.