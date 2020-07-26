Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливни и сильный ветер

В МЧС призвали жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности.

149

Штормовое предупреждение из-за сильных дождей и грозы объявлено в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Во второй половине дня и до конца суток 26 июля, 27 и 28 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20–25 м/с, — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре пообещали тёплую погоду в Москве до конца июля

А на Урал и в Поволжье, где недавно было 40 градусов, придут дожди и град.

Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать правила безопасности при непогоде.

В Москве сегодня также ожидается местами небольшой дождь, воздух прогреется до 24 градусов. А жителям Подмосковья синоптики обещают грозы с порывами ветра до 15 м/с.

Выбор редакции

Loading...