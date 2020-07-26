"Если позовёт — пойду". Лолита рассказала, что готова к шестому браку с новым избранником

Певица Лолита Милявская рассказала о своём новом возлюбленном и поделилась, что не против выйти за него замуж. Об этом сообщает "Экспресс газета".

О новом романе артистка рассказала во время поездки в Витебск, где выступала на фестивале "Славянский базар". По словам исполнительницы, её избранник не смог составить ей компанию, так как работает.

— Мне больше безработных не надо! Мой нынешний — бизнесмен, мужчина серьёзный и самостоятельный. Кипятком друг от друга не писаем — нам же не по 18 лет. И бабочки в животе — это вредно, как сказала мой психолог. Но если позовёт замуж — пойду. Шестой брак будет, если считать первый, который был фиктивным, — заявила звезда.

Также Милявская рассказала, что обратилась к популярному на Рублёвке эндокринологу-диетологу, которая помогла ей решить вопрос с быстрыми набором и потерей веса. По словам певицы, она полностью исключила из своего рациона только два продукта — бананы и виноград.

— Сексом зато заниматься можно в любом количестве, — отметила с юмором Лолита.