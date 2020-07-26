Синоптик пообещал возвращение тепла в Москву

Москва плавно попадает в зону более тёплого воздуха, в воскресенье над столицей прошёл атмосферный фронт, сейчас погода хорошая. Об этом в беседе с RT заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

— В прошедшие десять дней [температура] была немного ниже нормы, на 1–2 °C, теперь потихоньку мы выходим на норму, — пояснил синоптик.

По прогнозу Цыганкова, на предстоящей неделе москвичей ждут небольшие дожди и переменная облачность. Температура воздуха при этом может превысить норму на один градус. В центре столицы будет до +28 °C, дневная температура — в пределах +22...+25 градусов Цельсия. Ночью столбики термометров будут опускаться до +12 °C.