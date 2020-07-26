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Синоптик пообещал возвращение тепла в Москву

В центре города воздух прогреется до 28 градусов выше нуля.

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Фото © Pixabay

Москва плавно попадает в зону более тёплого воздуха, в воскресенье над столицей прошёл атмосферный фронт, сейчас погода хорошая. Об этом в беседе с RT заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

В прошедшие десять дней [температура] была немного ниже нормы, на 1–2 °C, теперь потихоньку мы выходим на норму, — пояснил синоптик.

Синоптики рассказали, чего москвичам ждать от погоды в воскресенье

В Подмосковье возможна гроза.

По прогнозу Цыганкова, на предстоящей неделе москвичей ждут небольшие дожди и переменная облачность. Температура воздуха при этом может превысить норму на один градус. В центре столицы будет до +28 °C, дневная температура — в пределах +22...+25 градусов Цельсия. Ночью столбики термометров будут опускаться до +12 °C.

Ранее метеоролог Екатерина Пестрякова заявила, что после жаркого лета россиян ждёт холодная зима.

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