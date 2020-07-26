"И что же вы тут наклеили?" Кличко поймал двух хулиганов, которые рисовали на стенах

Мэр Киева Виталий Кличко лично поймал двух молодых людей, которые разрисовывали стену дома в украинской столице. Об этом градоначальник рассказал на своей странице в фейсбуке.

— Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. <...> И на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов, — написал он.

Кличко рассказал, что у одного из хулиганов "сдали нервы" и тот сбежал, а второго он уже передал полиции, но отметил, что и беглеца найти не составит труда.

Стоит отметить, что надпись, которую, вероятно, и нанесли на стену пойманные молодые люди, гласит White Lives Matter ("Жизни белых важны"). Этот лозунг обычно используют оппоненты движения Black Lives Matter, которое протестует против полицейского насилия и расизма.