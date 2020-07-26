В Астрахани заметили прототип внедорожника Aurus Komendant

Жители Астрахани запечатлели прототип внедорожника Aurus Komendant, который проходит испытания в условиях жаркого климата на улицах южного города. Снимки автомобиля, полностью покрытого камуфляжем, попали в Сеть.

Фото © "ВКонтакте" / AURUS MOTORS 1 / 3

Отмечается, что номерной знак, установленный на прототипе, ранее уже был замечен на Aurus Senat Cabriolet, то есть эту комбинацию производитель использует для испытаний на дорогах.

Напомним, что в январе текущего года прототип внедорожника заметили в Швеции во время тестов.