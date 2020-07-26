В Астрахани заметили прототип внедорожника Aurus Komendant

Жители Астрахани запечатлели прототип внедорожника Aurus Komendant, который проходит испытания в условиях жаркого климата на улицах южного города. Снимки автомобиля, полностью покрытого камуфляжем, попали в Сеть.
Отмечается, что номерной знак, установленный на прототипе, ранее уже был замечен на Aurus Senat Cabriolet, то есть эту комбинацию производитель использует для испытаний на дорогах.
Напомним, что в январе текущего года прототип внедорожника заметили в Швеции во время тестов.
Китайцы показали конкурента российского Aurus KomendantПользователи социальных сетей пишут, что машина похожа на все люксовые кроссоверы одновременно.
Разработка автомобилей Aurus велась Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) с 2013 года. Впервые автомобиль Aurus Senat в президентской комплектации показали во время церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина в 2018 году. В рамках проекта "Кортеж" была создана единая модульная платформа, на которой разработчики построили целую линейку автомобилей, включая полноразмерный внедорожник и универсал.