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В Астрахани заметили прототип внедорожника Aurus Komendant

Правда, автомобиль был полностью покрыт камуфляжем.

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Фото © "ВКонтакте" / AURUS MOTORS

Жители Астрахани запечатлели прототип внедорожника Aurus Komendant, который проходит испытания в условиях жаркого климата на улицах южного города. Снимки автомобиля, полностью покрытого камуфляжем, попали в Сеть.

Фото © "ВКонтакте" / AURUS MOTORS

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Отмечается, что номерной знак, установленный на прототипе, ранее уже был замечен на Aurus Senat Cabriolet, то есть эту комбинацию производитель использует для испытаний на дорогах.

Напомним, что в январе текущего года прототип внедорожника заметили в Швеции во время тестов.

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Пользователи социальных сетей пишут, что машина похожа на все люксовые кроссоверы одновременно.

Разработка автомобилей Aurus велась Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) с 2013 года. Впервые автомобиль Aurus Senat в президентской комплектации показали во время церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина в 2018 году. В рамках проекта "Кортеж" была создана единая модульная платформа, на которой разработчики построили целую линейку автомобилей, включая полноразмерный внедорожник и универсал.

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