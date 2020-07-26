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На МКАД произошло массовое ДТП с участием трёх машин

О пострадавших пока не сообщается.

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Видео © Пресс-служба Дептранса Москвы

На 35-м километре Московской кольцевой автодороги в районе Варшавского шоссе произошло массовое ДТП. Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, столкнулись три автомобиля.

Как видно на кадрах, опубликованных департаментом, один из автомобилей из крайнего ряда резко поворачивает и начинает ехать перпендикулярно потоку, пока не врезается в грузовик.

Отмечается, что на месте работают службы, проезжая часть уже освобождена. Пока информации о пострадавших нет, данные уточняются.

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