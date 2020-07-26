Отец похищенного младенца под Ростовом: Хотелось бы просто этому человеку в глаза посмотреть

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Отец похищенного в Ростовской области новорождённого младенца Александр Русиков рассказал, что об инциденте узнал от тестя. По словам мужчины, он не мог поверить в произошедшее и даже подумал, что это неудачная шутка.

— Приехал отец жены ко мне домой, мы живём в другом посёлке, сообщил, что моего сына украли из больницы. Я было подумал, что это шутка какая-то неудачная. А потом, когда всё выяснилось, в шоке был. Хотелось бы просто этому человеку в глаза посмотреть, спросить: зачем? — сказал Лайфу Александр.

Бабушка похищенного малыша Светлана Барабанщикова поделилась, что с внуком всё в порядке, он находится с мамой.

— Ребёнка привезли, всё хорошо. Дочка опознала, сказала: "Ребёнок наш". Маленький путешественник от самого рождения, — рассказала женщина.

По словам Светланы, дочь позвонила ей в половине четвёртого утра со словами о том, что ребёнка украли. Родители девушки сразу же приехали в роддом, где уже находились сотрудники полиции.

Напомним, похищение произошло накануне около трёх часов ночи в роддоме МБУЗ ЦРБ Сальского района. В палату родильного отделения проникла женщина и выкрала младенца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что злоумышленница вышла из больницы с большим пакетом, в котором лежит новорождённый мальчик. Как рассказала мать ребёнка, незадолго до этого женщина стучала в окно и просила позвать сестру. Затем незнакомка спросила роженицу, куда она идёт. Та ответила, что в туалет. Потом произошло нечто странное. Собеседница сказала матери ребёнка идти по своим делам, и она послушно ушла, оставив женщину в палате одну. Уже в туалете роженица "очнулась" и поспешила в палату. Однако незнакомки там не оказалось.