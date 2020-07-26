Нашли в выгребной яме. СК раскрыл подробности обнаружения тела пропавшего в Крыму трёхлетнего мальчика — видео

Следственный комитет России показал кадры с места обнаружения тела трёхлетнего мальчика, пропавшего в Крыму 24 июля во время прогулки с сестрой.

Малыша из посёлка Строгановка нашли в выгребной яме возле дома. Как отмечается, на его теле отсутствуют признаки насильственной смерти. Для установления детальной картины произошедшего на месте ведутся следственные действия.

Обстоятельства смерти и точную причину смерти ребёнка назовут после проведения экспертизы.