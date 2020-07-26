Нашли в выгребной яме. СК раскрыл подробности обнаружения тела пропавшего в Крыму трёхлетнего мальчика — видео

Следственный комитет России показал кадры с места обнаружения тела трёхлетнего мальчика, пропавшего в Крыму 24 июля во время прогулки с сестрой.
Малыша из посёлка Строгановка нашли в выгребной яме возле дома. Как отмечается, на его теле отсутствуют признаки насильственной смерти. Для установления детальной картины произошедшего на месте ведутся следственные действия.
В Крыму нашли тело пропавшего во время прогулки с сестрой трёхлетнего мальчикаПодробности гибели ребёнка не уточняются.
Обстоятельства смерти и точную причину смерти ребёнка назовут после проведения экспертизы.
Напомним, во время прогулки старшая сестра потеряла мальчика из виду. После этого родители малыша обратились в полицию. К поискам ребёнка были привлечены водолазы, по факту пропажи несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело.