На Дне ВМФ в Севастополе показали уникальные корабли

Десятки тысяч человек посетили праздник в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе, сообщает ТАСС.

Присутствующие на параде кораблей смогли увидеть и новейшую технику, и старейшее действующее судно ВМФ России.

По традиции праздник начался с церемонии возложения венков к мемориалу защитникам Севастополя 1941–1942 годов. Далее действо продолжилось парадом кораблей. Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников прошёл мимо них на катере и поздравил военнослужащих.

На параде были показаны уникальные образцы судов. Зрители увидели один из новейших кораблей флота, тральщик "Иван Антонов", ракетный корабль "Вышний Волочёк", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал" и другие.

В центре бухты стояло старейшее во всём ВМФ судно "Коммуна", которое в этом году отпраздновало 105 лет. Несмотря на возраст, корабль до сих пор активно участвует в учениях и спасательных операциях на море. Также в параде участвовал катер, которым управлял экспериментальный женский экипаж.