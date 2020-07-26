"Надёжно защищают национальные интересы России". Медведев поздравил военных с Днём ВМФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил служащих Военно-морского флота с Днём ВМФ, отметив их профессионализм и преданность Родине.

— На протяжении нескольких столетий военный флот надёжно стоит на защите национальных интересов России. В его героической истории — яркие страницы боевых побед и важнейших географических открытий. А благодаря мужеству и профессионализму многих поколений военных моряков наша страна завоевала славу великой морской державы, — говорится в поздравлении.

Медведев подчеркнул, что Военно-морской флот России успешно выполняет самые сложные и ответственные задачи, обеспечивая безопасность страны "от Балтики до Тихого океана, от Арктики до Чёрного моря". Зампред Совбеза также отметил достижения военного судостроения, так как ВМФ имеет мощные корабли и подводные лодки, многие из которых спроектированы по уникальным технологиям и не имеют аналогов в мире.

Однако, по словам экс-премьера, на этом нельзя останавливаться, нужно продолжать развивать надводные и подводные силы, морскую авиацию, береговые войска и морскую пехоту, так как в этом состоит залог укрепления обороноспособности России.

Медведев добавил, что морскую силу России составляют не только корабли, военные базы и уникальные технологии. Это прежде всего люди, которые любят море и преданы стране и своему делу.

— Уверен, что вы и впредь будете приумножать славу флота и России, достойно продолжите традиции своих предшественников. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего, — заключил он.