Жители Перми спасли из Камы женщину — видео

Пермяки спасли женщину, которая во время купания тонула в Каме, одному из пловцов удалось подвести её к берегу и вытянуть на сушу, сообщает "Пермь открытая".

— Вечером 25 июля на набережной Камы в Перми 32-летняя женщина уплыла на середину реки и стала тонуть. Спасать её начали сразу несколько пермяков, — пишет издание.