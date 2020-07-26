Жители Перми спасли из Камы женщину — видео

Видео © ВК / "Пермь открытая"
Пермяки спасли женщину, которая во время купания тонула в Каме, одному из пловцов удалось подвести её к берегу и вытянуть на сушу, сообщает "Пермь открытая".
— Вечером 25 июля на набережной Камы в Перми 32-летняя женщина уплыла на середину реки и стала тонуть. Спасать её начали сразу несколько пермяков, — пишет издание.
Инцидент попал на видео и был опубликован в группе "Мой город — Пермь" во "ВКонтакте". Когда мужчина с женщиной подплыли к берегу, их вытягивали прохожие, выстроившиеся в колонну у кромки воды на набережной.