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Жители Перми спасли из Камы женщину — видео

Уйти под воду ей не дали прохожие на набережной.

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Видео © ВК / "Пермь открытая"

Пермяки спасли женщину, которая во время купания тонула в Каме, одному из пловцов удалось подвести её к берегу и вытянуть на сушу, сообщает "Пермь открытая".

Вечером 25 июля на набережной Камы в Перми 32-летняя женщина уплыла на середину реки и стала тонуть. Спасать её начали сразу несколько пермяков, — пишет издание.

Инцидент попал на видео и был опубликован в группе "Мой город Пермь" во "ВКонтакте". Когда мужчина с женщиной подплыли к берегу, их вытягивали прохожие, выстроившиеся в колонну у кромки воды на набережной.

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