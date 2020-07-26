На Бермудах иностранцам с удалённым режимом работы предлагают год проживания

Министерство труда Бермудских Островов предлагает иностранным удалённым работникам и студентам один год проживания. Об этом сообщает Travel and Leisure.
Отмечается, что из-за пандемии коронавируса на Бермудских островах приостановился туризм, и правительство рассчитывает, что программа для удалённых сотрудников, которая начнёт действовать с 1 августа, даст экономике необходимый импульс.
Любой желающий сможет подать заявку на получение годичной визы, а программа резидентуры обойдётся всего в 263 доллара. Однако к кандидатам есть несколько требований: заявитель должен быть старше 18 лет, иметь медицинскую страховку и "приятный характер". Также будет необходимо доказать факт работы в компании или обучения в университете за пределами Бермудских остров. Наличие у кандидата дохода важно, чтобы он не начал искать работу на месте.
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При этом путешественники, которые не хотят жить на Бермудах целый год, могут находиться там без визы до полугода — правительство увеличило максимальный безвизовый срок пребывания с 90 до 180 дней.
На сегодняшний день иностранцы, прибывающие на Бермудские острова, должны каждые несколько дней в течение первых двух недель сдавать тест на коронавирус, а также соблюдать ночной комендантский час — на улицу нельзя выходить с полуночи до пяти утра.