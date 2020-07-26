Штурмовики Су-25БМ раскрасили небо над Петербургом в цвета российского триколора — видео

Шестёрка штурмовиков Су-25БМ завершила парадный строй авиации на главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота, прошедшем в Санкт-Петербурге.
Небо над Северной столицей было украшено флагом России. За пролётом военных самолётов с земли и из окон и балконов домов наблюдали горожане.
Путин в Кронштадте поздравил личный состав экипажей кораблей с Днём ВМФ — видеоПрезидент встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот страны достойно выполняет самые сложные задачи и безупречно служит Отечеству.