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Штурмовики Су-25БМ раскрасили небо над Петербургом в цвета российского триколора — видео

За их пролётом горожане наблюдали с земли и из окон домов.

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Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Шестёрка штурмовиков Су-25БМ завершила парадный строй авиации на главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Небо над Северной столицей было украшено флагом России. За пролётом военных самолётов с земли и из окон и балконов домов наблюдали горожане.

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