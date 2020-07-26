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В Крыму нашли тело пропавшего во время прогулки с сестрой трёхлетнего мальчика

Подробности гибели ребёнка не уточняются.

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Фото © ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

В Крыму спасатели нашли тело трёхлетнего мальчика из посёлка Строгановка, который пропал днём 24 июля во время прогулки со старшей сестрой. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Шахов.

К сожалению, обнаружено тело ребёнка 2017 года рождения без признаков жизни,заявил он.

Глава республиканского ГУ МЧС РФ уточнил, что по факту гибели несовершеннолетнего ведутся следственные действия. Обстоятельства, при которых мальчик умер, не уточняются.

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Несмотря на то что Катя исчезла шесть дней назад, у родных оставалась надежда найти её живой.

Напомним, во время прогулки старшая сестра потеряла мальчика из виду. После этого родители малыша обратились в полицию. К поискам ребёнка были привлечены водолазы, по факту пропажи несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело.

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