В Крыму нашли тело пропавшего во время прогулки с сестрой трёхлетнего мальчика

В Крыму спасатели нашли тело трёхлетнего мальчика из посёлка Строгановка, который пропал днём 24 июля во время прогулки со старшей сестрой. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Шахов.
— К сожалению, обнаружено тело ребёнка 2017 года рождения без признаков жизни, — заявил он.
Глава республиканского ГУ МЧС РФ уточнил, что по факту гибели несовершеннолетнего ведутся следственные действия. Обстоятельства, при которых мальчик умер, не уточняются.
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Напомним, во время прогулки старшая сестра потеряла мальчика из виду. После этого родители малыша обратились в полицию. К поискам ребёнка были привлечены водолазы, по факту пропажи несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело.