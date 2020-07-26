В Японии запуск ракеты частной космической компании отменили за несколько секунд до старта

В Японии за несколько секунд до старта ракеты MOMO производства частной компании Interstellar Technologies произошла автоматическая отмена её запуска. Трансляция велась на официальном сайте разработчиков и в социальных сетях.
Первоначально пуск должен был состояться в середине июля, однако его переносили из-за технических неисправностей и неблагоприятных погодных условий. 26 июля перед запуском из-за неисправности в одном из двигателей ракеты сработала автоматическая система его отмены. Новая дата пуска пока не названа.
В Японии провалилась попытка запустить ракету на саке с бургеромБортовой компьютер аппарата зафиксировал неисправность и отключил двигатель раньше времени.
Напомним, в июне ракета MOMO-5 производства Interstellar Technologies развалилась в воздухе после пуска. У неё досрочно отключился один из блоков, и вся конструкция весом почти в тонну упала в океан.