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В Японии запуск ракеты частной космической компании отменили за несколько секунд до старта

Новую дату пуска пока не анонсировали.

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В Японии за несколько секунд до старта ракеты MOMO производства частной компании Interstellar Technologies произошла автоматическая отмена её запуска. Трансляция велась на официальном сайте разработчиков и в социальных сетях.

Первоначально пуск должен был состояться в середине июля, однако его переносили из-за технических неисправностей и неблагоприятных погодных условий. 26 июля перед запуском из-за неисправности в одном из двигателей ракеты сработала автоматическая система его отмены. Новая дата пуска пока не названа.

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Бортовой компьютер аппарата зафиксировал неисправность и отключил двигатель раньше времени.

Напомним, в июне ракета MOMO-5 производства Interstellar Technologies развалилась в воздухе после пуска. У неё досрочно отключился один из блоков, и вся конструкция весом почти в тонну упала в океан.

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