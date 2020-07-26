Ехали на встречу выпускников. В аварии с автобусом во Вьетнаме погибли 13 человек

Во время аварии в провинции Куангбинь, в центральной части Вьетнама, погибли 13 человек, также есть десятки пострадавших, которые в данный момент госпитализированы, сообщает издание "Туой че".

— Всего в автобусе были 39 человек. Они направлялись на встречу выпускников, — информирует издание.