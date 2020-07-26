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Ехали на встречу выпускников. В аварии с автобусом во Вьетнаме погибли 13 человек

Всего в автобусе были 39 пассажиров.

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Фото © Pixabay

Во время аварии в провинции Куангбинь, в центральной части Вьетнама, погибли 13 человек, также есть десятки пострадавших, которые в данный момент госпитализированы, сообщает издание "Туой че".

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Всего в автобусе были 39 человек. Они направлялись на встречу выпускников, — информирует издание.

Отмечается, что автобус опрокинулся в кювет, но, что послужило причиной аварии, не уточняется. На месте работают более 100 сотрудников оперативных служб, включая медицинских работников, а также специалистов пожарных служб и правоохранительных органов.

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