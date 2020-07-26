На Урале 5-летний мальчик выжил после падения из окна седьмого этажа

В Магнитогорске пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа. Ребёнок с многочисленными травмами находится в реанимации. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
— Окна в квартире были в режиме проветривания, и в какой-то момент мальчик открыл его полностью и выпал. Москитной сетки не было. Родители в это время собирали в соседней комнате мебель, дедушка спал, а ребёнок находился в комнате вместе со старшими братьями, — говорится в сообщении.
Врач рассказал, как оказать первую помощь выпавшему из окна ребёнкуПо словам медика, инциденты чаще всего происходят с малышами от трёх до четырех лет.
Выпавшего на земле обнаружил сосед. Мальчика госпитализировали с сотрясением и ушибом головного мозга, травмой живота, а также с ушибами. Отмечается, что семья пострадавшего в поле зрения правоохранителей не попадала, характеризуется соседями положительно.
Ранее Лайф рассказывал, что жители Подольска стали свидетелями картины, как маленький мальчик перевалился за ограждение балкона и звал на помощь, зацепившись за карниз. Во время инцидента пьяная мать спала. Она открыла дверь в квартиру лишь спустя четыре часа после появления правоохранителей. В отношении женщины возбуждено дело по статье "Оставление в опасности".