На Урале 5-летний мальчик выжил после падения из окна седьмого этажа

В Магнитогорске пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа. Ребёнок с многочисленными травмами находится в реанимации. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

— Окна в квартире были в режиме проветривания, и в какой-то момент мальчик открыл его полностью и выпал. Москитной сетки не было. Родители в это время собирали в соседней комнате мебель, дедушка спал, а ребёнок находился в комнате вместе со старшими братьями, — говорится в сообщении.

Выпавшего на земле обнаружил сосед. Мальчика госпитализировали с сотрясением и ушибом головного мозга, травмой живота, а также с ушибами. Отмечается, что семья пострадавшего в поле зрения правоохранителей не попадала, характеризуется соседями положительно.