Минобороны: Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются

В Минобороны РФ заявили, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются. Также в ведомстве отметили, что Военно-морской флот совместно с предприятиями оборонной промышленности проводит испытания атомной подлодки — носителя аппаратов "Посейдон". Об этом сообщает ТАСС.

— Успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Проведённые с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости её полета, — говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки — носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе.