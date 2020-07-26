Минобороны: Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются

В Минобороны РФ заявили, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершаются. Также в ведомстве отметили, что Военно-морской флот совместно с предприятиями оборонной промышленности проводит испытания атомной подлодки — носителя аппаратов "Посейдон". Об этом сообщает ТАСС.
— Успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Проведённые с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости её полета, — говорится в сообщении.
На Дальнем Востоке прошли парады в честь Дня ВМФ — видеоКомандование поприветствовало моряков, а суда показали основы тактической подготовки.
В Минобороны также отметили, что проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки — носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин поздравил военных с Днём ВМФ, отметив, что Военно-морской флот России достойно выполняет самые сложные задачи и безупречно служит Отечеству. Об этом глава государства заявил в ходе главного военно-морского парада.