В России стало больше пунктов пропуска для въезда в страну по электронной визе

Российское правительство увеличило количество пунктов пропуска, по которым можно попасть в страну по электронной визе, сообщается на сайте Кремля.

— Иностранные граждане после открытия границ смогут въезжать в РФ по электронной визе через речной пункт пропуска в Хабаровске, смешанный пункт пропуска (летом — речной, зимой — автомобильный) в Благовещенске и автомобильный в Кяхте (Бурятия), — говорится в пояснительной записке к документу.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В Кремле напоминают, что новые пункты пропуска, где действуют электронные визы, добавляются к 10 уже действующим на Дальнем Востоке.

Это аэропорты Анадыря (Угольный), Благовещенска, Владивостока (Кневичи), Петропавловска-Камчатского (Елизово), Улан-Удэ (Мухино), Хабаровска (Новый), Читы (Кадала) и Южно-Сахалинска (Хомутово), а также автомобильные пункты пропуска — Полтавка и Турий Рог в Приморье.