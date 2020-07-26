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В России стало больше пунктов пропуска для въезда в страну по электронной визе

Ранее в РФ их было десять.

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Фото © Сорокин Донат / ТАСС

Российское правительство увеличило количество пунктов пропуска, по которым можно попасть в страну по электронной визе, сообщается на сайте Кремля.

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Иностранные граждане после открытия границ смогут въезжать в РФ по электронной визе через речной пункт пропуска в Хабаровске, смешанный пункт пропуска (летом речной, зимой автомобильный) в Благовещенске и автомобильный в Кяхте (Бурятия), — говорится в пояснительной записке к документу.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В Кремле напоминают, что новые пункты пропуска, где действуют электронные визы, добавляются к 10 уже действующим на Дальнем Востоке.

Это аэропорты Анадыря (Угольный), Благовещенска, Владивостока (Кневичи), Петропавловска-Камчатского (Елизово), Улан-Удэ (Мухино), Хабаровска (Новый), Читы (Кадала) и Южно-Сахалинска (Хомутово), а также автомобильные пункты пропуска — Полтавка и Турий Рог в Приморье.

В Кремле отметили, что пересекать границу по электронной визе пока разрешается только через погранпункты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской области и на Дальнем Востоке.

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