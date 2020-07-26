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Главный военно-морской парад завершился в Петербурге

В нём приняли участие свыше 4000 военнослужащих.

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Фото © AviaPressPhoto

В Санкт-Петербурге завершился главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню Военно-морского флота. Он прошёл в торжественной обстановке при малом скоплении зрителей.

В параде участвовало свыше 4000 военнослужащих, в том числе моряки Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

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В этот раз проезд в Кронштадт был ограничен на время прохождения парада. В город по пропускам могли попасть местные жители, остальные — по специальным приглашениям. Такие меры связаны с профилактикой по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Как писал Лайф, в параде в Петербурге задействовали 46 кораблей, судов и катеров, а также самолёты авиации. Штурмовики Су-25БМ окрасили небо над Северной столицей в цвета российского триколора.

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