Главный военно-морской парад завершился в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню Военно-морского флота. Он прошёл в торжественной обстановке при малом скоплении зрителей.

В параде участвовало свыше 4000 военнослужащих, в том числе моряки Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

В этот раз проезд в Кронштадт был ограничен на время прохождения парада. В город по пропускам могли попасть местные жители, остальные — по специальным приглашениям. Такие меры связаны с профилактикой по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.