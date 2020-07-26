"Я хочу установить прямую связь". Дегтярёв встретился с хабаровчанами — видео

Видео © LIFE

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв во время рабочей поездки по региону пообщался с жителями Ванина и Советской Гавани. Одна из встреч прошла прямо на дороге, когда член ЛДПР остановил свой автомобиль.

Дегтярёв отметил, что настроен установить с населением прямую связь, поэтому как можно чаще будет ездить по региону и встречаться с людьми. Он также намерен создать Народный совет при врио губернатора, в который войдут активные граждане муниципалитетов. С ними исполняющий обязанности главы планирует связываться, чтобы слышать о реальных проблемах местных жителей.

Врио губернатора также отметил, что не выходил к толпе в краевой столице по нескольким причинам, основной из которых является то, что такое общение было бы не конструктивным, так как никто никого не смог бы услышать. К тому же, добавил Дегтярёв, в крае всё ещё действует режим самоизоляции, а выйти к многотысячной толпе означает нарушить рекомендации.

— К народу я выходил и буду <...> Я абсолютно откровенно с вами общаюсь. Так как большие у нас расстояния, я стараюсь делать это через соцсети, — отметил Дегтярёв.

Во время общения с людьми врио Хабаровского края услышал реальные проблемы, о которых сообщили местные жители. Среди них цены на ЖКХ и топливо, благоустройство муниципалитетов, развитие местной экономики, в частности за счёт переработки леса, и многое другое. Во время разговора с жителями Ванина с Дегтярёвым были также представители местной администрации, которые на месте записали конкретные обращения определённых людей.

Он также рассказал, что, как и жители Хабаровского края, переживает за бывшего губернатора региона Сергея Фургала, но служебное положение не позволяет ему комментировать, оценивать или высказывать свои предположения и предложения по данному делу. Дегтярёв подчеркнул, что, как человек, совершенно солидарен с тем, что суд должен проходить в открытом формате.