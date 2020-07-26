Силы ДНР и ЛНР получили приказ о полном прекращении огня в Донбассе

Приказ о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР. Об этом сообщили представители ведомств.

— По всей линии соприкосновения в каждом подразделении командирами осуществляется контроль за выполнением достигнутых договорённостей. В случае агрессии со стороны противника Народная милиция, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям, — цитирует РИА "Новости" начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.

Глава управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко также выразил надежду на прекращение огня со стороны украинского правительства и ВС Украины.