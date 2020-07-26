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Силы ДНР и ЛНР получили приказ о полном прекращении огня в Донбассе

В республиках выразили надежду на аналогичные действия со стороны Украины.

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Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Приказ о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР. Об этом сообщили представители ведомств.

По всей линии соприкосновения в каждом подразделении командирами осуществляется контроль за выполнением достигнутых договорённостей. В случае агрессии со стороны противника Народная милиция, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям, — цитирует РИА "Новости" начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.

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По словам Мураева, жители Донбасса понимают, "с какой стороны идут обстрелы".

Глава управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко также выразил надежду на прекращение огня со стороны украинского правительства и ВС Украины.

Напомним, ранее в ДНР сообщили, что во время заседания контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе удалось согласовать дополнительные меры контроля за прекращением огня. Полпред РФ в Трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Москва удовлетворена согласованием прекращения огня между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками.

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