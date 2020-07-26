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При взрыве на овощном рынке в Сирии погибло восемь человек

Минобороны Турции возложило ответственность за произошедшее на Рабочую партию Курдистана.

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Фото © Twitter / unewsfarsi

При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском Рас Аль-Айне погибло восемь человек, ещё несколько получили ранения. Жертвами трагедии, произошедшей рано утром 26 июля на овощном рынке, стали в основном женщины и дети, передаёт SANA.

Как уточняет агентство, мотоцикл, к которому было прикреплено взрывное устройство, припарковали у обочины.

Министерство обороны Турецкой Республики возложило ответственность за случившееся на Рабочую партию Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG). По данным турецкой стороны, ранения получили 12 мирных жителей.

СМИ: При взрыве в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибло 15 человек

По предварительным данным, произошёл подрыв начинённого взрывчаткой автомобиля. Другие подробности не приводятся.

Ранее Лайф писал, что при подрыве автомобиля в сирийском Африне погибло восемь человек.

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