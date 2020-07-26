При взрыве на овощном рынке в Сирии погибло восемь человек

При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском Рас Аль-Айне погибло восемь человек, ещё несколько получили ранения. Жертвами трагедии, произошедшей рано утром 26 июля на овощном рынке, стали в основном женщины и дети, передаёт SANA.
Как уточняет агентство, мотоцикл, к которому было прикреплено взрывное устройство, припарковали у обочины.
#تصويری— unews farsi (@unewsfarsi) July 26, 2020
شهادت۹ شهروند سوری در انفجار شهر #راس_العین در سوریه pic.twitter.com/y9yA447irZ
Министерство обороны Турецкой Республики возложило ответственность за случившееся на Рабочую партию Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG). По данным турецкой стороны, ранения получили 12 мирных жителей.
СМИ: При взрыве в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибло 15 человекПо предварительным данным, произошёл подрыв начинённого взрывчаткой автомобиля. Другие подробности не приводятся.
Ранее Лайф писал, что при подрыве автомобиля в сирийском Африне погибло восемь человек.