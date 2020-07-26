Протестующие в Калифорнии подожгли здание суда — видео

В США автомобиль протаранил толпу протестующих Одна женщина погибла на месте, ещё один человек пострадал.

По данным полицейских, в беспорядках, произошедших в городе накануне, приняло участие около 700 человек.

Напомним, ранее Лайф сообщал о стрельбе во время протестов в Техасе. В результате неё погиб один человек. Также массовые беспорядки прошли в Сиэтле. Там как минимум 16 человек были арестованы, три офицера пострадали.