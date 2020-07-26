Протестующие в Калифорнии подожгли здание суда — видео

Antifa has set a fire in the Alameda County courthouse in Oakland, CA. pic.twitter.com/MNWrpHgJ2u— Ian Miles Cheong (@stillgray) July 26, 2020
Участники массовых протестов в калифорнийском Окленде подожгли здание суда. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.
— Агитаторы в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламида. Пожалуйста, избегайте этого района, — обратились правоохранители к местным жителям.
В США автомобиль протаранил толпу протестующихОдна женщина погибла на месте, ещё один человек пострадал.
По данным полицейских, в беспорядках, произошедших в городе накануне, приняло участие около 700 человек.
Напомним, ранее Лайф сообщал о стрельбе во время протестов в Техасе. В результате неё погиб один человек. Также массовые беспорядки прошли в Сиэтле. Там как минимум 16 человек были арестованы, три офицера пострадали.