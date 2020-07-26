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Протестующие в Калифорнии подожгли здание суда — видео

В массовых беспорядках в одном из городов штата приняли участие примерно 700 человек.

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Участники массовых протестов в калифорнийском Окленде подожгли здание суда. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Агитаторы в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламида. Пожалуйста, избегайте этого района, — обратились правоохранители к местным жителям.

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Одна женщина погибла на месте, ещё один человек пострадал.

По данным полицейских, в беспорядках, произошедших в городе накануне, приняло участие около 700 человек.

Напомним, ранее Лайф сообщал о стрельбе во время протестов в Техасе. В результате неё погиб один человек. Также массовые беспорядки прошли в Сиэтле. Там как минимум 16 человек были арестованы, три офицера пострадали.

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