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В Израиле объявили дату следующего слушания по делам Нетаньяху

Премьер-министра подозревают в коррупции и обмане общественного доверия.

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Фото © Abir Sultan / EPA

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом в конце этого года сразу по нескольким уголовным делам, сообщает РИА "Новости".

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Следующее слушание пройдёт 6 декабря, в 10:00. Глава правительства должен будет предстать перед судом, — информирует агентство.

Отмечается, что серьёзные обвинения против него связаны с так называемым делом "4000", которое касается лоббирования интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на лояльность компании к премьеру.

Другие обвинения против Нетаньяху выдвинуты в рамках дел "1000" и "2000". Первое — касается подозрений в получении премьером дорогих подарков от голливудского продюсера Арнона Мильчина. Второе дело связано с попыткой премьера договориться с владельцем крупной медиагруппы "Едиот ахронот" для того, чтобы компания освещала деятельность главы правительства в позитивном ключе.

Напомним, что впервые Нетаньяху возглавил правительство с 1996 по 1999 год. Второй раз он сформировал кабмин в 2009 году. С тех пор Нетаньяху бессменно находится у власти, благодаря чему сформировал четвёртое подряд правительство (пятое в его карьере).

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