В Израиле объявили дату следующего слушания по делам Нетаньяху

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом в конце этого года сразу по нескольким уголовным делам, сообщает РИА "Новости".

— Следующее слушание пройдёт 6 декабря, в 10:00. Глава правительства должен будет предстать перед судом, — информирует агентство.

Отмечается, что серьёзные обвинения против него связаны с так называемым делом "4000", которое касается лоббирования интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на лояльность компании к премьеру.

Другие обвинения против Нетаньяху выдвинуты в рамках дел "1000" и "2000". Первое — касается подозрений в получении премьером дорогих подарков от голливудского продюсера Арнона Мильчина. Второе дело связано с попыткой премьера договориться с владельцем крупной медиагруппы "Едиот ахронот" для того, чтобы компания освещала деятельность главы правительства в позитивном ключе.