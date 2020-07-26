Telegram активировал функцию видеозвонков в последнем обновлении

Мессенджер Telegram открыл для своих пользователей возможность совершать видеозвонки после обновления программы до версии 6.3 для iOS, сообщает издание "Код Дурова".
Эксперт назвал пострадавших от легализации Telegram в РоссииОн считает, что, несмотря на провал криптовалюты, в будущем мессенджер запустит новую систему монетизации.
— Команда мессенджера обновила приложение для iOS в App Store, и теперь можно воспользоваться данной функцией. Но для этого пока нужно проделать немного манипуляций, — говорится в сообщении.
Отмечается, что для активации нужно скачать самую актуальную версию Telegram через App Store. Затем необходимо 10 раз нажать на значок настроек в приложении, после чего откроется дебаг-меню. В нём нужно включить функцию Experimental Feature (Экспериментальные функции).
— Заходим в профиль, тянем аватарку вниз и вуаля — можем позвонить по видеосвязи своему собеседнику, — пишет издание и добавляет, что собеседнику необходимо проделать те же манипуляции с программой.
Напомним, в России с апреля 2018 года за невыполнение требований по предоставлению ключей шифрования "Телеграм" заблокировали. Позднее в Госдуму внесли законопроект о разблокировке "Телеграма", и 18 июня Роскомнадзор принял решение снять ограничения в доступе к мессенджеру.