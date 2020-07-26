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Telegram активировал функцию видеозвонков в последнем обновлении

Включить функцию пользователь может не сразу.

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Фото © Зотов Алексей / ТАСС

Мессенджер Telegram открыл для своих пользователей возможность совершать видеозвонки после обновления программы до версии 6.3 для iOS, сообщает издание "Код Дурова".

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Он считает, что, несмотря на провал криптовалюты, в будущем мессенджер запустит новую систему монетизации.

Команда мессенджера обновила приложение для iOS в App Store, и теперь можно воспользоваться данной функцией. Но для этого пока нужно проделать немного манипуляций, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для активации нужно скачать самую актуальную версию Telegram через App Store. Затем необходимо 10 раз нажать на значок настроек в приложении, после чего откроется дебаг-меню. В нём нужно включить функцию Experimental Feature (Экспериментальные функции).

— Заходим в профиль, тянем аватарку вниз и вуаля — можем позвонить по видеосвязи своему собеседнику, — пишет издание и добавляет, что собеседнику необходимо проделать те же манипуляции с программой.

Напомним, в России с апреля 2018 года за невыполнение требований по предоставлению ключей шифрования "Телеграм" заблокировали. Позднее в Госдуму внесли законопроект о разблокировке "Телеграма", и 18 июня Роскомнадзор принял решение снять ограничения в доступе к мессенджеру.

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