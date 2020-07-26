Папа римский поддержал решение о полном прекращении огня в Донбассе

Папа римский Франциск приветствовал соглашение по Донбассу. В ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра он назвал решение о новом прекращении огня в регионе "жестом доброй воли".
Понтифик отметил, что договорённость стала "ещё одним шагом во имя достижения мира на этой многострадальной земле". По словам папы Франциска, он молится о разоружении и разминировании территории.
— Только так можно будет восстановить доверие и создать предпосылки для достижения примирения, столь ожидаемого народом, — сказал понтифик.
В ДНР заявили о массированном миномётном ударе украинских военныхИнформации о жертвах и разрушениях не поступало.
Новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения в Донбассе был согласован 22 июля и должен вступить в действие 27 июля. Приказ о нём издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР.