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Папа римский поддержал решение о полном прекращении огня в Донбассе

По словам понтифика, это ещё один шаг во имя примирения "на многострадальной земле".

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Фото © EPA / TASS

Папа римский Франциск приветствовал соглашение по Донбассу. В ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра он назвал решение о новом прекращении огня в регионе "жестом доброй воли".

Понтифик отметил, что договорённость стала "ещё одним шагом во имя достижения мира на этой многострадальной земле". По словам папы Франциска, он молится о разоружении и разминировании территории.

Только так можно будет восстановить доверие и создать предпосылки для достижения примирения, столь ожидаемого народом, — сказал понтифик.

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Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения в Донбассе был согласован 22 июля и должен вступить в действие 27 июля. Приказ о нём издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР.

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