Папа римский поддержал решение о полном прекращении огня в Донбассе

Папа римский Франциск приветствовал соглашение по Донбассу. В ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра он назвал решение о новом прекращении огня в регионе "жестом доброй воли".

Понтифик отметил, что договорённость стала "ещё одним шагом во имя достижения мира на этой многострадальной земле". По словам папы Франциска, он молится о разоружении и разминировании территории.

— Только так можно будет восстановить доверие и создать предпосылки для достижения примирения, столь ожидаемого народом, — сказал понтифик.