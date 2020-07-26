Врачи нашли мотылька в ухе у жителя Тюменской области

Отоларингологи в одной из больниц Ишимского района Тюменской области смогли извлечь из уха местного жителя мотылька, сообщает "Уральский меридиан".
Перед визитом к врачу мужчине пришлось заливать ухо водой, поскольку насекомое причиняло серьёзный дискомфорт.
Парень 5 лет терпел мигрень, рвоту и глухоту, пока врачи не посмотрели в его ухоВ больницу Ковентри, Англия, как-то после особенно серьёзного припадка доставили 31-летнего мужчину с сильным воспалением и нарывом в голове. Как оказалось, во всём виновата ватная палочка, пишет Daily Mail.
Как пояснили врачи, мужчина принял правильное решение, так как, чтобы насекомое не шевелилось, его необходимо усыпить. Для этого подойдёт вода или растительное масло. Медики напоминают, что залетевшее в ухо насекомое может нарушить слух, вызвать головокружение, тошноту и серьёзный отек.
Как сообщал Лайф, 20 июля из уха жителя Тюмени врачи достали живую улитку длиной менее сантиметра. Моллюск пробрался в слуховой проход, когда мужчина купал собаку в одном из местных водоёмов.