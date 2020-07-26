Врачи нашли мотылька в ухе у жителя Тюменской области

Парень 5 лет терпел мигрень, рвоту и глухоту, пока врачи не посмотрели в его ухо В больницу Ковентри, Англия, как-то после особенно серьёзного припадка доставили 31-летнего мужчину с сильным воспалением и нарывом в голове. Как оказалось, во всём виновата ватная палочка, пишет Daily Mail.