Путин поблагодарил Шойгу за подготовку и проведение главного военно-морского парада — видео

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Президент России Владимир Путин поблагодарил министра обороны страны Сергея Шойгу за подготовку и проведение главного военно-морского парада, который прошёл в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота.

— Хочу поблагодарить вас, руководство Министерства обороны, руководство, командование Военно-морского флота за подготовку и проведение главного военно-морского парада в Петербурге и военно-морских парадов в других регионах. Передайте, пожалуйста, слова благодарности всему личному составу, всем, кто принимал участие в подготовке этого большого, масштабного, важного для страны мероприятия, — заявил глава государства во время беседы с Шойгу, которая прошла в самолёте по пути из Северной столицы.

Глава оборонного ведомства, отвечая президенту, напомнил о его словах о том, что стране "есть что показать". Шойгу отметил, что парада ждали военнослужащие, а Путин упомянул, как возникла идея его проведения.

— Я летел тоже в самолёте и читал, я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде в Кронштадте. Я вам прямо с борта позвонил, и после этого началась подготовка к главному военно-морскому параду в Петербурге, — сказал российский лидер.

Путин отметил, что проведение парада стало хорошей традицией и большим праздником не только для военных моряков, но и для населения всей страны. В ходе беседы президент и глава Минобороны также обсудили выполнение государственной программы вооружений.