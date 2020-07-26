Из-за удара молнии под Челябинском без газа остались два посёлка

В районе посёлка Остроленский в Челябинской области молния попала в газопровод. В результате вспыхнувшего пожара без газа остались два населённых пункта. Об этом сообщает Ura.ru .

— Поступило сообщение о возгорании в Нагайбакском муниципальном районе ... Возгорание ликвидировано. Аварийно-восстановительные работы завершены , — сообщили изданию в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Специалисты напомнили, что молнии опасны тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома.

В МЧС назвали способы уберечься от удара молнии Специалисты напомнили, что молнии опасны тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома.

Напомним, ранее в Челябинской области во время грозы, обрушившейся на регион, погибли два человека. В мужчину ударила молния — это и стало причиной смерти, а маленькая девочка задохнулась при пожаре, который начался во время природного явления.