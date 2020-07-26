Из-за удара молнии под Челябинском без газа остались два посёлка

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В районе посёлка Остроленский в Челябинской области молния попала в газопровод. В результате вспыхнувшего пожара без газа остались два населённых пункта. Об этом сообщает Ura.ru.
Фото © Ura.ru
— Поступило сообщение о возгорании в Нагайбакском муниципальном районе... Возгорание ликвидировано. Аварийно-восстановительные работы завершены, — сообщили изданию в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
В МЧС назвали способы уберечься от удара молнииСпециалисты напомнили, что молнии опасны тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома.
Отмечается, что ведётся поэтапное подключение к газоснабжению.
Напомним, ранее в Челябинской области во время грозы, обрушившейся на регион, погибли два человека. В мужчину ударила молния — это и стало причиной смерти, а маленькая девочка задохнулась при пожаре, который начался во время природного явления.