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Из-за удара молнии под Челябинском без газа остались два посёлка

Аварийно-восстановительные работы уже завершены.

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Видео © Ura.ru

В районе посёлка Остроленский в Челябинской области молния попала в газопровод. В результате вспыхнувшего пожара без газа остались два населённых пункта. Об этом сообщает Ura.ru.

Фото © Ura.ru

Поступило сообщение о возгорании в Нагайбакском муниципальном районе... Возгорание ликвидировано. Аварийно-восстановительные работы завершены, — сообщили изданию в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

В МЧС назвали способы уберечься от удара молнии

Специалисты напомнили, что молнии опасны тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома.

Отмечается, что ведётся поэтапное подключение к газоснабжению.

Напомним, ранее в Челябинской области во время грозы, обрушившейся на регион, погибли два человека. В мужчину ударила молния — это и стало причиной смерти, а маленькая девочка задохнулась при пожаре, который начался во время природного явления.

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