Тело рабочего нашли на дне колодца под Красногорском

В яме для колодца в деревне Горки-6 под Красногорском обнаружили тело 28-летнего рабочего из Узбекистана. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что труп нашли накануне. Признаков насильственной смерти правоохранители не установили. Предварительно, мужчина копал яму для установки колец колодца, он углубился на семь метров, стены ямы не выдержали, и его засыпало землёй. Тело погибшего отправили на судебно-медицинское исследование.
Нашли в выгребной яме. СК раскрыл подробности обнаружения тела пропавшего в Крыму трёхлетнего мальчика — видеоСледов насильственной смерти не зафиксировали.
Напомним, ранее в подмосковной квартире хозяйка обнаружила пакет с телом женщины. Жилплощадь женщина сдавала паре. Накануне ей позвонил гражданский муж погибшей квартиросъёмщицы и сказал, что его жена скончалась, а он заплатить за аренду жилья не может. Тело погибшей начало разлагаться, согласно предварительным данным, смерть произошла ещё в марте.