Тело рабочего нашли на дне колодца под Красногорском

В яме для колодца в деревне Горки-6 под Красногорском обнаружили тело 28-летнего рабочего из Узбекистана. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что труп нашли накануне. Признаков насильственной смерти правоохранители не установили. Предварительно, мужчина копал яму для установки колец колодца, он углубился на семь метров, стены ямы не выдержали, и его засыпало землёй. Тело погибшего отправили на судебно-медицинское исследование.