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Тело рабочего нашли на дне колодца под Красногорском

Труп погибшего отправили на судебно-медицинское исследование.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В яме для колодца в деревне Горки-6 под Красногорском обнаружили тело 28-летнего рабочего из Узбекистана. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что труп нашли накануне. Признаков насильственной смерти правоохранители не установили. Предварительно, мужчина копал яму для установки колец колодца, он углубился на семь метров, стены ямы не выдержали, и его засыпало землёй. Тело погибшего отправили на судебно-медицинское исследование.

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Следов насильственной смерти не зафиксировали.

Напомним, ранее в подмосковной квартире хозяйка обнаружила пакет с телом женщины. Жилплощадь женщина сдавала паре. Накануне ей позвонил гражданский муж погибшей квартиросъёмщицы и сказал, что его жена скончалась, а он заплатить за аренду жилья не может. Тело погибшей начало разлагаться, согласно предварительным данным, смерть произошла ещё в марте.

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