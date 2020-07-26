В Якутии действует более семидесяти природных пожаров

На территории Якутии на сегодняшний день действует 71 природный пожар, при этом за сутки удалось ликвидировать 12 очагов возгорания, но возникло три новых. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что огонь полыхает на территории в 388,34 гектара, а выжжено 258 894,8 гектара. Для ликвидации угрозы от лесных пожаров спасатели задействовали аэромобильную группировку, куда входит 20 человек, в Среднеколымском районе, а пожар рядом с населённым пунктом Хонуу Момского района тушат с помощью воздушного судна.

— Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Усть-Майского, Среднеколымского, Таттинского, Усть-Алданского и Томпонского районов, где зарегистрировано 59 очагов природных пожаров, — отмечается в сообщении.