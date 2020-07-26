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В Якутии действует более семидесяти природных пожаров

Огнём охвачено почти 400 гектаров.

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Фото © ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

На территории Якутии на сегодняшний день действует 71 природный пожар, при этом за сутки удалось ликвидировать 12 очагов возгорания, но возникло три новых. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что огонь полыхает на территории в 388,34 гектара, а выжжено 258 894,8 гектара. Для ликвидации угрозы от лесных пожаров спасатели задействовали аэромобильную группировку, куда входит 20 человек, в Среднеколымском районе, а пожар рядом с населённым пунктом Хонуу Момского района тушат с помощью воздушного судна.

Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Усть-Майского, Среднеколымского, Таттинского, Усть-Алданского и Томпонского районов, где зарегистрировано 59 очагов природных пожаров, — отмечается в сообщении.

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В муниципалитетах региона проводится постоянный мониторинг задымлённости. В МЧС предупредили, что из-за отсутствия осадков и ветра в южном и юго-восточном направлениях есть риск появления дыма в 23 населённых пунктах на территории Верхоянского, Томпонского, Среднеколымского, Абыйского, Таттинского и Момского районов.

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