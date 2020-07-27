Люди гибли за металл — в деле экс-губернатора Фургала о заказных убийствах появляются новые эпизоды. Ему грозит пожизненное

Прошлое иногда возвращается

Новые эпизоды в деле Фургала появились после того, как жители Хабаровского края стали обращаться к следователям с заявлениями. В частности, люди требуют справедливого расследования убийства сборщика металлолома из села Лермонтовка Бикинского района Романа Сандалова. В Лермонтовке находилась металлобаза компании Фургала ООО "МИФ", и после того, как с Сандаловым не расплатились, он вывез оттуда металл.

Соколы Фургала обошлись со сборщиком в лучших традициях лихих 90-х — его личный водитель Владимир Журавлёв якобы расстрелял Сандалова из "Сайги". Уголовное дело было возбуждено ещё в 2004 году, пять лет Журавлёв скрывался от следствия и потом пришёл с явкой с повинной, мол, выстрелил в Сандалова по неосторожности. В 2009 году он получил полтора года колонии поселения и должен был выплатить семье убитого два миллиона компенсации. Но, по словам матери, обещанную компенсацию он так и не заплатил. Зато, по информации местных СМИ, устроился работать к Фургалу в правительство края.

В том же 2004 году был убит некий Баченин Александр. По некоторым данным, он занимался металлом и его "кинули" похожим образом.

Просочившиеся в СМИ обращения матери Романа Сандалова пресс-служба ЛДПР назвала "вбросом" и ерундой:

— Вывалив ворох обрывочных и не связанных между собой документов, авторы вброса рассчитывают на лень читателей, которые не станут изучать бумаги, а доверятся громким и "сенсационным" заголовкам...

Однако правоохранители придали этой информации куда больше значения — и сегодня стало известно, что Следственный комитет уже начал доследственную проверку в отношении бывшего губернатора и четырёх фигурантов дела на причастность и к этим преступлениям. Если участие Фургала в них подтвердится, бывшему губернатору может грозить пожизненное лишение свободы.

Встречи под зонтом. Первые аресты и начало слежки

Напомним, что основной эпизод в деле Фургала связан с убийством Зори. Евгений Зоря был военным журналистом. После отставки организовал ряд коммерческих компаний, которые занимались довольно разнообразной деятельностью. Евгений переехал в Канаду и навещал Россию с редкими деловыми визитами. Зоря хотел отсудить у Фургала одно из производственных помещений, но стал жертвой киллеров. Незадолго до гибели у Евгения Зори случился конфликт с Сергеем Фургалом. Через несколько месяцев расстреляли в упор и подорвали гранатой Олега Булатова, который отвечал в структурах Фургала за безопасность.

Эти преступления были совершены ещё в 2004–2005 гг. и пятнадцать лет оставались нераскрытыми — за это время Сергей Фургал смог вырасти в крупного регионального политика. Однако скелеты в шкафу не давали ему спать спокойно. Фургал нашёл путь к сердцу хабаровчан благодаря откровенному популизму, например, он выставил на продажу правительственную яхту Хабаровского края, которая находилась на балансе краевой администрации около восьми лет. Также он хотел добиться для Хабаровска статуса города федерального значения. Но всё это не мешало Фургалу прятать доходы через вероятный фиктивный развод с супругой Ларисой Стародубовой, которой принадлежит 25% ООО "ТОРЭКС". Возможно, популизм экс-губернатора проистекал из страха раскрытия совершённых в середине нулевых заказных убийств.

Сергей Фургал с человеком, похожим на Андрея Карепова. Фото © Следственный комитет РФ, взято с сайта Transsibinfo.com

Забайкальские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут, что Фургал регулярно встречался в Москве с Андреем Кареповым — одним из будущих фигурантов дела о заказных убийствах. Экс-губернатор якобы уговаривал своего подельника покинуть страну. Последняя такая "встреча под зонтом" произошла осенью прошлого года.

Но Карепов не внял голосу разума, тучи над Фургалом продолжали сгущаться. В ноябре 2019 года был арестован давний партнёр Фургала, соучредитель группы "Торэкс-Хабаровск" и совладелец "Амурстали" Николай Мистрюков. Он стал первым подозреваемым по делу убийств Зори и Булатова. С Мистрюковым арестовали предполагаемых соучастников — Кадырова и Палея. Арестовали и Андрея Карепова.

Карепов был тесно связан с Тимофеевской ОПГ и, по версии следствия, непосредственно организовал убийства Зори и Булатова, наняв для кровавых дел работника службы безопасности аэропорта Южно-Курильска Марата Кадырова. А помог ему, по версии следствия, гендиректор компании "Алтеза" Андрей Палей. Арестованные практически сразу стали сотрудничать со следствием и дали показания на губернатора Сергея Фургала. С ноября 2019 года он уже находился в оперативной разработке, а в июле 2020-го был арестован по подозрению в организации заказных убийств.