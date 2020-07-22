Время пройтись по долгам: деловые партнёры семьи Фургала предъявили иски на полтора миллиарда

Практически все они связаны с переделом сфер влияния на рынке металлического лома в Хабаровском крае. Между тем следователи в рамках этого уголовного дела могут взяться и за другие преступления, к которым мог иметь отношение сам Фургал и его окружение. Например, за истории с экономической подоплёкой, когда близкие к Фургалу компании занимались махинациями и кидали своих партнёров. Судя по картотекам арбитражных судов, сразу несколько фирм в Хабаровском крае недавно подали иски на крупные суммы к компаниям, которые связывают с семьёй или окружением бывшего главы региона. Общий размер требований приближается к полутора миллиардам рублей. Эти иски могут стать новым поводом для следствия пристально изучить бизнес-империю семьи губернатора, а также их взаимоотношения с партнёрами. Не исключено, что часть исков окажутся фиктивными. По словам экспертов, они нужны для того, чтобы у подконтрольных семье Фургала фирм был законный повод вывести деньги из своих фирм и спасти их от конфискации.

Так, группа компаний семьи Фургала, которыми управляет жена экс-губернатора, оказалась ответчиком по искам на сотни миллионов рублей. Фирмы жены губернатора спорят в суде с бизнес-партнёрами семьи и даже между собой. Только за день после ареста экс-губернатора к его бизнесу предъявили иски на более чем 150 миллионов рублей, а вообще за последний год сумма требований превышает миллиард. Это может говорить о том, как компании семьи Фургала ведут себя с партнёрами.

У семьи есть группа компаний, в которую входят "Сталком", "Торэкс", "Торэкс-Хабаровск" и 25 процентов в заводе "Амурсталь", который сейчас пытаются поделить. Все компании занимаются производством и продажей металлов. Иски поданы к компаниям "Торэкс-Хабаровск" и "Торэкс". Примечательно, что некоторые иски поданы от одной компании к другой, несмотря на то что совладелицей обеих является жена Фургала — Лариса Стародубова.

Первые иски компания "Торэкс-Хабаровск" подала 9 июля, в день ареста губернатора, к компании "Торэкс" на сумму 642 тысячи и 62 тысячи за неисполнение договора аренды. Обе компании входят в одну управляющую группу семьи Фургала и занимаются производством и торговлей металлов. В этих компаниях 50-процентную долю имеет Лариса Стародубова — жена Фургала.

Самый крупный иск был подан на следующий день, 10 июля, в хабаровском суде от компании "Торэкс-Хабаровск" в отношении компании "Торэкс". "Торэкс-Хабаровск" требует 145 миллионов от "Торэкса". Также в этот же день было подано ещё два иска от этой же компании, но суммы были незначительные — 24 и 25 тысяч рублей. И оба — за неисполнение договора об аренде.

Эксперты не исключают, что это попытка вывести деньги подконтрольных семье Фургала компаний из-под возможного внимания следствия и конфискации. — Такая схема существует давно. В вашем случае у неё есть какой-то умысел, если она имеет большую долю в этих компаниях. Ещё могут быть признаки умысла на банкротство компании. Такая история была в Красноярске, когда жена унаследовала бизнес мужа и просто отжала его таким же путём, потом произвела рейдерский захват, — пояснил Лайфу глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов.

Что касается других исков, то самый свежий на 3,6 миллиона подал Уральский завод прокатных валков, который принадлежит некоей Наталье Зарубиной, к компании "Торэкс-Хабаровск". Истец базируется в Екатеринбурге и занимается продажей металла, поэтому можно предположить, что иск связан с поставкой металлов.

15 июля хабаровский партнёр фургаловской компании "Министерство сладостей" подал иск на сумму в 370 тысяч. Компания принадлежит Татьяне Мазур. Интересно, что речь идёт уже не о металле, а о поставке кондитерских наборов. Между компаниями был заключён договор на поставку таких наборов, но своевременная оплата по счетам так и не была произведена.

Крупный иск 13 июля подала к "Торэксу" компания-партнёр "Приморьевторсырье-Якутия", которая занимается также продажей лома и металлов. Она потребовала около двух миллионов за невыполнение услуг по заключённому договору.

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Претензии к фирмам семьи губернатора есть и в Москве. 16 июля фирма AM-TECH подала иск к "Торэксу" на сумму 2 миллиона 100 тысяч. Её владелец Дмитрий Белевинский зарегистрировал компанию ещё в 2010 году. С тех пор занимался продажей металлов и их производством. Между компаниями также был заключён договор на поставку металла, но все условия так и не были выполнены.