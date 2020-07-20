Питерская Мата Хари. Следы гибели Анны Амбарцумян ищут среди богатых любовников, бандитов и коллекторов

Скандально известная блогерша Анна Амбарцумян погибла, по предварительной версии, от передозировки наркотиков. Девушка была известна своими романами с состоятельными мужчинами. Её имя связывали и с легендой преступного мира Санкт-Петербурга Андреем Хлоевым. Незадолго до гибели девушке поступали угрозы. Лайф разбирался в обстоятельствах произошедшего.

Смерть 27-летней Анны Амбарцумян будто сошла со страниц криминального романа. Тело девушки нашли 18 июля в отеле "Пётр I" на улице Неглинной, в самом центре Москвы, где она проводила время с таинственным гостем. Когда начальник службы охраны взломал закрытую изнутри дверь, он увидел обнажённую девушку, лежащую на кровати, рядом с Амбарцумян валялась брендовая сумка Prado и чёрное платье. По его словам, по всей комнате были раскиданы обезболивающие таблетки "Нурофен". Из вещей девушки на ней был только "магический браслет" — один из тех, какими она торговала на своей странице в "Инстаграме".

Фото © Instagram / annaambqueen7

В ГСУ СК РФ рассказали Лайфу, что при осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предварительная причина смерти — передозировка неизвестным веществом. И для установления точной причины смерти была назначена судмедэкспертиза. По факту обнаружения тела Амбарцумян пока никаких дел не заводилось — проводится проверка. Если в её крови обнаружат предельную дозу каких либо веществ, скорее всего, её смерть спишут на банальную передозировку или суицид. Но Лайф обнаружил в этом деле некоторые странности, которые нуждаются в дополнительном внимании правоохранителей.

Сексуальные стимулы "королевы"

Кто такая Анна Амбарцумян, сказать трудно. Её можно, наверное, назвать блогером из-за внушительного числа (370 тысяч) подписчиков в "Инстаграме". Девушка отличалась эксцентричным характером и умудрялась совмещать в себе изучение академической психиатрии с предоставлением магических услуг: за восемь-десять тысяч девушка предлагала через "Инстаграм" заговорённые браслеты и диагностику по фото. Сама Амбарцумян называла себя сексологом, врачом-психиатром и экстрасенсом. Колоритная особа привлекла внимание телеканалов, которые охотно звали её на эфиры в качестве эксперта. Ещё Амбарцумян постоянно называла себя королевой, вытирающей ноги о ничтожеств, что позволило некоторым недоброжелателям обвинить её в занятиях эскортом. Мол, девушка транслировала вовне специфические сексуальные стимулы, привлекающие любителей женского доминирования. Естественно, богатых. Говорят, что Амбарцумян не признавала мужчину, если подаренный ей букет роз насчитывал менее 101 цветка. Сама девушка, в принципе, это не сильно и скрывала.

Фото © Instagram / annaambqueen7

Её эксцентричное поведение, с одной стороны, вызывало искренне обожание, с другой — неподдельную неприязнь. Амбарцумян ещё в свои двадцать лет умудрилась попасть на скандально известный форум baginya.org. За последние годы она немного подкорректировала своё поведение, однако стиль капризной королевы стал её визитной карточкой. В последнее время Амбарцумян жила в Москве, но тесно была связана с родным Санкт-Петербургом. Также Анна была близко знакома с семьёй народной артистки СССР Алисы Фрейндлих и в прошлом году стала крёстной матерью её правнучки Сони.

Опасные игры

Друзья и знакомые Амбарцумян говорили, что у девушки не было никаких врагов. Тем не менее ещё прошлой осенью экстрасенс попала в заголовки СМИ, которые сообщали о её связи с богатым бизнесменом Анатолием Данилицким, известным также как "муж певицы Славы".

© t.me / "Мышеловка"

67-летний муж Славы якобы настолько попал под чары "королевы" Амбарцумян, что подарил ей "бентли" и отписал половину своей недвижимости. Также девушка какое-то время подписывалась в своём инстаграме как Ann Rotenberg, намекая на близкое знакомство с представителем известной питерской бизнес-династии. Сообщалось, что под прицел "королевы" якобы даже попал и легендарный питерский авторитет Андрей Хлоев, известный также как Беспризорник и "племянник Кумарина". Якобы их видели вместе в ресторане Le Mare, и попавший под роковое обаяние сексолога-экстрасенса Хлоев подарил девушке квартиру на Остоженке. И правда, за день до своей гибели Амбарцумян выложила сториз из окна своей квартиры. Лайф установил, что она находится по адресу Зачатьевский 1-й пер., д. 5. Это престижный ЖК "Новая Остоженка" в районе "золотой мили".

ЖК "Новая Остоженка". Фото © novaya-ostozhenka.net

Шикарные подарки легко дарить под воздействием страстей, однако оскорблённые или ревнивые любовники могут попытаться потребовать их обратно. В публикациях сообщалось, что Амбарцумян предвидела это и могла прибегнуть и к шантажу, записывая пикантные видео с попавшими под её чары мужчинами и контролируя их таким образом.

Андрей Хлоев и его женщины

Андрея Хлоева правоохранители считают одним из лидеров тамбовской преступной группировки. В 2012 году его арестовали за вымогательство, разбой и похищение человека. Процесс над Беспризорником длился с декабря 2013 года и постоянно приостанавливался в связи с невозможностью подсудимого приходить на заседания по состоянию здоровья. Заведующий туберкулезным лёгочно-хирургическим отделением Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Армен Аветисян письменно заявлял, что Хлоеву требуется долгое стационарное лечение. В итоге в 2015 году Хлоева приговорили к 13 годам, но... оставили на свободе по ст. 81 УК РФ "Освобождение от наказания в связи с болезнью". Подобная статья применяется крайне редко, обычно к смертельно больным людям на последних стадиях онкологии.

Хлоев действительно известен своей страстью к женщинам. Ещё в 17 лет он был осуждён за групповое изнасилование, но получил условный срок — не просто так его называют счастливчиком. Его страсть подчас переходит все рамки. Например, в 2016 году "неизлечимо больной" Беспризорник похитил решившую сбежать от него пассию по имени Даша. Бандит повёз девушку в свою квартиру на Крестовском острове и по пути завёз её домой за вещами. Тогда Даша забаррикадировалась в квартире и через соцсети попросила о помощи. Потом уже Дашу с нервным срывом доставили в психиатрическую лечебницу. После она обратилась во второй отдел Адмиралтейского УМВД с заявлением с просьбой принять меры по обеспечению её личной безопасности.

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— Хлоев вынуждает меня общаться с ним, оказывает психологическое давление угрозами и принуждениями. Я рассталась с этим человеком в 2013 году, он до сих пор меня преследует и вынуждает жить в страхе. Он говорит, что очень зол, потому что я рассталась с ним, и что он мне этого не простит и должен отомстить, потому что ему "по статусу не положено прощать" -—написала Даша в своём заявлении.

После публикации с питерскими журналистами связалась Елена Брюханова — бывшая женщина Хлоева, родившая ему двух дочерей. Она рассказала про настойчивые попытки Хлоева связаться с ней и про свои заявления в МВД и прокуратуру. — Я получила угрозы физической расправы. Прошу провести проверку и оградить меня и моих детей от этого человека.

Бывшая жена Хлоева Елена Скородумова говорила, что в своё время ей приходилось нанимать охрану из 18 человек, только чтобы избежать встречи с настойчивым супругом. — Весь наш брак был устлан насилием. Я публично заявляю: готова помогать бывшим женщинам Андрея Хлоева, в том числе материально. Завтра он найдёт ещё одну 19-летнюю девочку и запудрит мозги, потому что такой вот у него образ романтичного мафиози...

Даже после всего этого Хлоев продолжает гулять на свободе, умирать не собирается и время от времени попадает в руки правоохранителей в состоянии наркотического опьянения.

Настойчивые коллекторы

В распоряжение Лайфа попала запись разговора Амбарцумян со своим адвокатом Сергеем Жориным. Незадолго до гибели ей звонили и угрожали неизвестные коллекторы. По словам девушки, эти коллекторы были настойчивы и агрессивно настроены. И хотя "королева" обычно с презрением относилась к недоброжелателям, здесь она была искренне напугана.

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— Просто как-то не хочется идти к себе домой, хотя вход только по карточкам. Если он узнает мой адрес, он может стоять и ждать меня у входа. Я очень переживаю за собственную сохранность, вдруг они что-то со мной сделают.

Адвокат посоветовал ей не отвечать на звонки, а номера телефонов блокировать. Но, проанализировав разговор с девушкой, Сергей Жорин сделал вывод, что Амбарцумян морочила ему голову и настоящие причины её конфликта были в другом, о чём он сам рассказал Лайфу. — Вероятно, какой-то конфликт у неё с кем-то и был, но я сомневаюсь, что это было связано с тем, что её подруга что-то там взяла. Я всё-таки сделал вывод, что причиной были какие-то её действия, но она что-то недоговаривает.

Фото © Instagram / annaambqueen7, © VK / Сергей Жорин

В беседе с Лайфом резидент "Ассоциации корпоративного коллекторства" в России Дмитрий Жданухин также исключил версию о том, что Амбарцумян могли названивать профессиональные коллекторы. — Даже если есть след тех, кто занимается крупными долгами, то это может быть и криминальная составляющая. Не секрет, что иногда представители этнических образований занимаются таким нелегальным сбором долгов...

Передозировка, суицид или убийство?

До окончания медицинского обследования пока рано говорить о причинах гибели Анны. Может быть, это была банальная передозировка каким-нибудь наркотическим веществом. Может быть, в крови Амбарцумян найдут лошадиную дозу ибупрофена — тогда можно говорить и о суициде. А учитывая опасные игры, в которые "королева" играла последние годы, легко предположить, что кто-то и хотел смерти девушки-экстрасенса...

В своём последнем посте в "Инстаграме" Амбарцумян сфотографировалась с братьями Запашными, к которым напросилась на дрессировку тигров.

Амбарцумян с братьями Запашными. Фото © Instagram / annaambqueen7