"Насилие грозит горькими последствиями". Зеленский призвал белорусов к толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу ситуации, сложившейся после президентских выборов в Белоруссии. Он считает, что властям необходимо наладить диалог с протестующими и избегать насилия.
— Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, — написал украинский лидер в "Фейсбуке".
Зеленский полагает, что сохранить независимость Белоруссии и обеспечить её дальнейшее движение к демократии в этой ситуации возможно только с помощью диалога. Эскалация насилия может грозить чрезвычайно горькими последствиями, предупреждает он. Президент Украины призывает правительство республики и протестующих к "максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия".
— Только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Белоруссии выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия, — отмечает Зеленский.
Украинский лидер добавил, что Киев и он лично очень заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была действительно независимой и демократичной страной с сильной экономикой и стабильными социальными отношениями.
"Люди кричат, гранаты взрываются". Минчанка рассказала Лайфу о ночи протестов — видеоПравозащитники уже сообщают об одном погибшем.
Выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Предварительные итоги голосования, согласно которым с большим отрывом побеждает нынешний лидер Александр Лукашенко, оппозицию не устроили, и люди вышли на акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Местные правозащитники сообщили об одном погибшем в результате ночных протестов.