"Насилие грозит горькими последствиями". Зеленский призвал белорусов к толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу ситуации, сложившейся после президентских выборов в Белоруссии. Он считает, что властям необходимо наладить диалог с протестующими и избегать насилия.

— Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, — написал украинский лидер в "Фейсбуке".

Зеленский полагает, что сохранить независимость Белоруссии и обеспечить её дальнейшее движение к демократии в этой ситуации возможно только с помощью диалога. Эскалация насилия может грозить чрезвычайно горькими последствиями, предупреждает он. Президент Украины призывает правительство республики и протестующих к "максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия".

— Только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Белоруссии выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия, — отмечает Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Киев и он лично очень заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была действительно независимой и демократичной страной с сильной экономикой и стабильными социальными отношениями.