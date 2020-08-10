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Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав, предварительно, более 80% голосов

По предварительным данным ЦИК, его главная соперница Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits

ЦИК Белоруссии огласила предварительные результаты выборов нового главы государства, согласно которым убедительную победу одерживает действующий лидер страны Александр Лукашенко. За него проголосовало 80,23% избирателей, сообщила в ходе брифинга глава ЦИК Лидия Ермошина.

Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек (или 80,23%), — сообщила глава избирательной комиссии республики.

Лидия Ермошина уточнила, что за Светлану Тихановскую, которая считалась на данных выборах главным соперником Александра Лукашенко, проголосовало 574 тысячи 312 человек (или 9,90%).

Против всех проголосовало 6,02% избирателей.

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В белорусском сегменте Интернета всю ночь публиковали кадры демонстраций, посвящённых результатам выборов президента страны.

Отметим, всего в голосовании, по данным ЦИК, приняло участие 5,79 миллиона человек, явка составила 84,23%.

Как сообщал Лайф, причиной массовых акций протеста в Белоруссии стали предварительные итоги президентских выборов, согласно которым абсолютным лидером стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции были с этим категорически не согласны и заявляли, что на выборах победила Светлана Тихановская.

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