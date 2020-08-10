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Посольство РФ заявило об отсутствии данных о задержании россиян в Белоруссии

Российские дипломаты занимаются уточнением данной информации.

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Фото © Правозащитный центр "Весна"

Посольство в Минске не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о присутствии россиян среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Пока официальной информации о задержании россиян в Белоруссии не поступало. Мы будем проверять эту информацию, — рассказали РБК в посольстве РФ.

Между тем белорусский правозащитный центр "Весна" опубликовал список из 99 фамилий задержанных после протестов в Минске. В их числе — наблюдатели на выборах, активисты, члены штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, сотрудники телеканала "Дождь".

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Напомним, в белорусской столице продолжаются акции протеста после выборов главы государства.

Как сообщал Лайф, причиной массовых акций протеста в Белоруссии стали предварительные итоги президентских выборов, согласно которым абсолютным лидером стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции были с этим категорически не согласны и заявляли, что на выборах победила Светлана Тихановская.

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