Посольство РФ заявило об отсутствии данных о задержании россиян в Белоруссии

Посольство в Минске не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о присутствии россиян среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

— Пока официальной информации о задержании россиян в Белоруссии не поступало. Мы будем проверять эту информацию, — рассказали РБК в посольстве РФ.

Между тем белорусский правозащитный центр "Весна" опубликовал список из 99 фамилий задержанных после протестов в Минске. В их числе — наблюдатели на выборах, активисты, члены штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, сотрудники телеканала "Дождь".