Посольство РФ заявило об отсутствии данных о задержании россиян в Белоруссии

Посольство в Минске не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о присутствии россиян среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.
— Пока официальной информации о задержании россиян в Белоруссии не поступало. Мы будем проверять эту информацию, — рассказали РБК в посольстве РФ.
Между тем белорусский правозащитный центр "Весна" опубликовал список из 99 фамилий задержанных после протестов в Минске. В их числе — наблюдатели на выборах, активисты, члены штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, сотрудники телеканала "Дождь".
В Сети опубликовали момент наезда автозака на протестующего в МинскеНапомним, в белорусской столице продолжаются акции протеста после выборов главы государства.
Как сообщал Лайф, причиной массовых акций протеста в Белоруссии стали предварительные итоги президентских выборов, согласно которым абсолютным лидером стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции были с этим категорически не согласны и заявляли, что на выборах победила Светлана Тихановская.